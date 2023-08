Russia: giornalista Gershkovich presenta ricorso contro ultima proroga custodia cautelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista statunitense Evan Gershkovich ha presentato ricorso contro l'ultima proroga della sua custodia cautelare a Mosca. Lo hanno riferito i media statali russi, citando un tribunale moscovita che afferma di aver ricevuto il ricorso della difesa del giornalista del Wall Street Journal. Gershkovich è stato arrestato il 29 marzo nella città di Ekaterinburg, negli Urali, con l'accusa di spionaggio, per cui rischia fino a 20 anni di prigione. Non è stata fissata alcuna data per il suo processo e giovedì la sua detenzione nel carcere Lefortovo di Mosca è stata prorogata di tre mesi fino al 30 novembre. (Res)