Grecia: governo positiva su andamento economia nel 2023

- L'economia della Grecia continua su un percorso estremamente positivo. Lo ha affermato il ministro di Stato Makis Voridis nel corso di un'intervista televisiva all'emittente "Skai", spiegando che i dati dei primi sette mesi del 2023, sia per quanto riguarda il livello degli investimenti sia per gli incrementi salariali dei dipendenti pubblici, "offrono un quadro di un miglioramento molto significativo dei nostri bilanci e del superamento degli obiettivi". "Non abbiamo fretta, per vedere il quadro complessivo e fare una valutazione aspettiamo la chiusura dell'anno", ha aggiunto Voridis. (Gra)