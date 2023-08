Ostia: controlli contro degrado e illegalità, 4 arresti e 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificate 150 persone, di cui 4 arrestate e altre 5 denunciate, oltre 50 i veicoli controllati e una decina le attività commerciali ispezionate. Questo il bilancio dei controlli svolti sul litorale romano di Ostia dai carabinieri del Gruppo di Ostia insieme ai colleghi del Nas di Roma, del Nil di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, al fine di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e a contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, anche per garantire un sano divertimento ai fruitori della movida estiva. A finire in manette un 54enne, albanese, che a seguito di un controllo su strada e della successiva identificazione mediante fotosegnalamento, è risultato gravato da un’ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione per un omicidio premeditato, commesso in Belgio nel 1999. Un 36enne iraniano, inoltre, è stato arrestato in quanto trovato con dosi di hashish e circa 30 mila Corone svedesi in contanti. Arrestata anche una cittadina russa di 31 anni per il reato di lesioni, poiché ha ferito con un pezzo di vetro una coinquilina al termine di una lite. Infine, è finito in manette un 80enne di origini sarde che a seguito di controllo presso il suo domicilio, è stato trovato in possesso di 700 grammi di hashish, 30 di eroina, 70 di cocaina e 650 euro in contanti, oltre a tutto il materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi. (segue) (Rer)