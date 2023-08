Ostia: controlli contro degrado e illegalità, 4 arresti e 5 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari hanno anche denunciato un uomo di 41 anni che è stato sorpreso alla guida di un'autovettura in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza psicotrope. All’uomo è stata ritirata la patente di guida mentre, l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca. Un 33enne straniero che aveva cercato di rubare la borsa ad un’anziana è stato rintracciato e denunciato per tentato furto dai militari. Denunciato invece per rapina impropria un 32enne che dopo essere stato dagli addetti alla vigilanza, mentre occultava nello zaino alcuni prodotti da un esercizio commerciale, li ha spintonati nel tentativo di darsi alla fuga. Sempre nel corso dei controlli, i carabinieri hanno denunciato il gestore di un minimarket poiché è stato sorpreso mentre somministrava bevande alcoliche a minori. Sanzionato amministrativamente un’attività commerciale per un importo di 3334 euro, per la mancata segnalazione degli ingredienti per allergie e intolleranze, un bar per mancata applicazione del piano autocontrollo e segnalato alla competente Asl per carenze strutturali, con una sanzione di 2000 euro. Nel corso dei controlli a due stabilimenti balneari, i militari non hanno elevato nessuna sanzione amministrativa. I carabinieri di Ostia hanno, infine, sanzionato 2 giovani trovati in possesso di modica quantità di droga, tra hashish e cocaina. (Rer)