Singapore: primo ministro Lee inizia domenica visita di tre giorni ad Hanoi

- Il primo ministro del Singapore, Lee Hsien Loong, si recherà domani in visita in Vietnam su invito dell'omologo Pham Minh Chinh. La missione, della durata di tre giorni, è stata organizzata in coincidenza con la celebrazione dei 50 anni dall'apertura delle relazioni diplomatiche e nel decennale dell'inizio dell'associazione strategica. Si tratta della prima visita si Lee in Vietnam dal 2018, anno in cui ad Hanoi si celebrava il World Economic Forum. Lee e Chinh, che si era recato a febbraio a Singapore, si incontreranno durante una colazione di lavoro offera dal vietnamita. Il primo ministro di Singapore incontrerà anche il segretario generale del Partito comunista cinese, Nguyen Phu Trong, lo speaker del parlamento, Vuong Dinh Hue, e una conversazione telefonica con il presidente Vo Van Thuong. I due primi ministri saranno presenti all'iniziativa Vietnam-Singapore INdustrial Parks (Vsips). (Cip)