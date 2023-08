Governo: Silvestri (M5s), più che portarci avanti ci porta indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le frasi di Vannacci e Lollobrigida "sono imbarazzanti, ma parlarne per giorni e giorni è sbagliato e rischia di fare un favore a queste destre, le quali non vogliono che si parli dei loro evidenti fallimenti. Chi ha votato questo governo si aspettava il taglio delle accise e la gestione dei flussi migratori. Di certo non questi disastri e retromarce". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco Silvestri, che aggiunge: "Il binario del Cinque stelle è portare un salario minimo in Italia, ed è per questo che abbiamo lavorato assiduamente per far convergere le altre forze di opposizione. L' importanza di avere un reddito in un mondo dove l'automazione è una occasione e una minaccia al tempo stesso, ci spinge ad attivarci per generare posti di lavoro da una riconversione industriale basata sulla transizione ecologica. Ma questo governo piuttosto che portarci avanti, ci porta indietro. La nostra collocazione internazionale e geopolitica, l'istruzione, la sanità e la gestione dei flussi migratori sono i grandi fallimenti della propaganda del duo Meloni/Salvini. Questa destra non si batte parlando per tre giorni dell'ignoranza di Lollobrigida, ma rappresentando chi Lollobrigida e il suo governo sta lasciando per strada, compreso chi lo ha voluto e votato". (Rin)