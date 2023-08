Legge Bilancio: Gasparri (FI), prioritario aumento pensioni minime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Consapevoli che le risorse a disposizione sono limitate e che quindi per la manovra di bilancio bisognerà fare delle scelte sulle priorità, per Forza Italia resta essenziale il progressivo aumento delle pensioni minime. È una questione identitaria e fondamentale per noi. Di giustizia sociale, perché va a tutelare fasce più povere della popolazione che sono realmente povere e che non navigano nell'oro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che conclude: "Pertanto in manovra ci deve essere un accantonamento per proseguire questo adeguamento. Per noi non è nemmeno da discutere questa scelta. Va fatta e basta. Senza dubbi e senza esitazioni. Prima di ogni altra scelta". (Rin)