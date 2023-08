FI: Ferrante, da Tajani interessanti proposte per liberalizzare alcuni settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Oggi il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano 'La Stampa', sottopone al dibattito pubblico interessanti proposte di liberalizzazione di taluni settori del nostro sistema economico. A fronte di servizi, come il trasporto locale o la raccolta dei rifiuti, rispetto ai quali la gestione pubblica ha dato negli anni pessima prova di sé utilizzandoli più come strumenti di collocamento di politici senza cadrega che come strumenti al servizio della collettività, è positiva la proposta di aprire questi settori al mercato". È quanto dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. "Ciò significherebbe attrarre capitali ed investimenti privati, incentivare processi di modernizzazione, alleggerire le casse pubbliche, e soprattutto recuperare efficienza e qualità nell'erogazione di detti servizi - continua Ferrante -. Naturalmente ciò avverrebbe sotto la generale supervisione dello Stato anche per evitare infiltrazioni illecite o predatorie. Il tutto a vantaggio di cittadini, imprese, turisti che potranno finalmente usufruire di servizi con standard qualitativamente più elevati al passo con le grandi città europee. Meno Stato, più privato: questo il messaggio che da sempre caratterizza la nostra storia. Le coraggiose proposte del ministro Tajani rilanciano l'identità liberale e riformista del nostro partito, sulla scia della grande rivoluzione liberale pianificata ed agognata sin dal 1994 dal nostro amato presidente Berlusconi. Il coraggio e la lungimiranza non ci mancano ed in questo senso ci auguriamo che l'apertura di un grande dibattito su questi temi possa trovare la piena e convinta adesione anche da parte dei nostri partners di governo". (Com)