Libano: presunte spie arrestare ieri a Beirut sono di nazionalità russa

- L'ambasciata russa in Libano ha annunciato di essere “a conoscenza della situazione relativa alla detenzione dei cittadini russi arrestati ieri all'aeroporto di Beirut” e di aver “adottato tutte le misure necessarie per chiarire le circostanze”. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Ieri la Sicurezza generale del Libano ha arrestato due membri di “una rete di spionaggio che opera per conto di Israele” all'aeroporto internazionale di Beirut. Il quotidiano libanese “Al Akhbar” ha precisato che si tratta di un cittadino russo insieme alla moglie, la cui nazionalità non è stata rivelata. L’uomo sarebbe stato reclutato dall’intelligence israeliana, secondo la stampa libanese. L'ambasciata ha aggiunto di aver intrapreso le misure necessarie per garantire l'accesso consolare ai cittadini russi detenuti, in conformità con le leggi internazionali e nazionali. (Rum)