Niger: ministro Esteri algerino in Ghana, ultima tappa di un tour evitare intervento militare

- Il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, è arrivato oggi ad Accra, capitale del Ghana, ultima tappa di un tour diplomatico volto a scongiurare un intervento armato della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) contro la giunta militare golpista in Niger. Il capo della diplomazia algerina è stato ricevuto dal presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, "al quale ha trasmesso i saluti del presidente Abdelmadjid Tebboune e un messaggio sulla crisi in Niger e sulle prospettive di intensificare e unificare gli sforzi per promuovere una soluzione pacifica, evitando alla regione le ripercussioni di un possibile inasprimento della situazione", riferisce un comunicato stampa diffuso dall'agenzia di stampa algerina "Aps". Da parte sua, il presidente del Ghana ha accolto con favore "gli sforzi dell’Algeria per porre fine alla crisi in Niger”. (Ala)