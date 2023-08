Russia: ex premier britannico Johnson, Putin si è trasformato "in un despota asiatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin “si sta trasformando davanti ai nostri occhi in un despota asiatico”. In un articolo per il "Daily Mail", Johnson ha affermato che Putin "ha perso del tutto la maschera” in seguito alla morte del leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in un attacco che ha descritto come “liquidazione violenta”. "Non riesco a pensare a un altro esempio di ferocia così ostentata e disinibita da parte di un leader mondiale - non nella nostra vita", ha scritto l'ex premier britannico. (Rel)