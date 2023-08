Iran: incidente minibus nel nord-ovest, morti 10 alpinisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno dieci morti e otto feriti, due dei quali ricoverati in terapia intensiva, il bilancio provvisorio del ribaltamento di un minibus che stava trasportando un gruppo di alpinisti in Iran, più precisamente nella provincia dell'Azerbaigian orientale. Lo ha reso noto Vahid Shadinia, portavoce dei soccorsi locali, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Il minibus viaggiava da Tabriz, la più grande città dell’Iran nord-occidentale situata a 1.351 metri di altitudine, verso uno dei villaggi turistici di Warzghan, a circa 60 chilometri di distanza, quando si è ribaltato ed è caduto in una delle valli adiacenti alla strada. “Se la cintura di sicurezza fosse allacciata, il numero dei morti e dei feriti sarebbe inferiore”, ha commentato Shadinia. (Irt)