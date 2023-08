Tlc: Rossetti, rete Open Fiber asset strategico per digitalizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di Open Fiber "è un asset strategico per digitalizzare il Paese". Lo afferma, in una intervista a "Il Sole 24 ore", Mario Rossetti, amministratore delegato della società partecipata da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Macquarie. "Open Fiber, con quasi 14 milioni di unità immobiliari coperte in Ftth e circa 115 mila chilometri realizzati, ha la rete d'accesso in fibra ottica più estesa d'Italia e tra le principali in Europa - spiega Rossetti -. Circa il 65 per cento dei clienti Ftth in Italia naviga sulla nostra infrastruttura. Quindi parliamo di un asset strategico imprescindibile per qualsiasi ragionamento sulla digitalizzazione del Paese". (Rin)