Germania: inchiesta "Der Spiegel" su sabotaggio Nord Stream, "indizi puntano all'Ucraina"

- La rivista tedesca "Der Spiegel" ha pubblicato una lunga inchiesta sull'attacco ai gasdotti Nord Stream, avvenuto lo scorso settembre. La pubblicazione cita gli investigatori tedeschi, spiegando che “un numero sorprendente di indizi punta all’Ucraina” come responsabile dell'azione di sabotaggio. Secondo quanto affermato da "Der Spiegel", l'operazione intendeva infliggere “danni duraturi alla funzionalità dello Stato e alle sue strutture. In questo senso, questo è un attacco alla sicurezza interna dello Stato”. Un parlamentare di un partito membro della coalizione di governo in Germania avrebbe dichiarato alla rivista: “Tutti si tirano indietro davanti alla questione delle conseguenze”, mentre la ministra dell'Interno Nancy Faeser avrebbe auspicato che il procuratore federale "trovi indizi sufficienti per incriminare i responsabili”. "Der Spiegel" ha osservato come, sebbene la Germania “non possa semplicemente ignorare un crimine così grave… anche sospendere il sostegno all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia non sarebbe un’opzione”. Secondo le fonti di "Der Spiegel", gli investigatori sono certi che i sabotatori si trovassero in Ucraina prima e dopo l’attacco. (Geb)