Fisco: Malan (Fd'I), Unimpresa promuove governo su extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'I dati giustificano la tassa sugli extraprofitti delle banche decisa dal governo'. A dichiararlo oggi è uno studio di Unimpresa, Unione nazionale di imprese, che in un rapporto ha analizzato la misura approvata nell'ultimo Consiglio dei ministri. Una netta promozione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Anzi, dal documento emerge l'opportunità e il valore sociale di questa misura a favore proprio dei cittadini - continua il parlamentare -. Infatti, come aveva chiarito lo stesso presidente Meloni, la misura non si poneva alcun obiettivo punitivo, ma piuttosto voleva sanare una situazione che si era determinata in conseguenza dell'aumento del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea. Settantacinque miliardi di utili solo nell'ultimo anno a cui però non sono corrisposti interventi a favore dei clienti. È la conferma di quanto tra gli addetti del settore e degli esperti siano apprezzate le politiche messe in campo dal governo Meloni. Del resto, per Fratelli d'Italia, la solidità delle banche è importante ed è perfettamente garantita dal provvedimento in questione, ma ancora importante è il benessere degli italiani. In queste settimane abbiamo invece scoperto che per molta parte dell'opposizione i profitti delle banche sono intoccabili, mentre le tasche degli italiani sono sempre state toccabilissime".(Rin)