Vaticano: Papa, la disinformazione è il primo peccato del giornalismo

- "La disinformazione è uno dei peccati del giornalismo". Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in Udienza una delegazione per il conferimento del premio "E' giornalismo". Il Santo Padre ha, poi, spiegato ai presenti che oltre alla disinformazione, il giornalismo fa i conti anche con "la calunnia (a volte si usa questo); la diffamazione, che è diversa dalla calunnia, ma distrugge; e il quarto peccato è la coprofilia, cioè l'amore per lo scandalo, per le sporcizie, lo scandalo vende. La disinformazione è il primo dei peccati, degli sbagli - diciamo così - del giornalismo". Francesco ha sottolineato la necessità di "diffondere una cultura dell'incontro, una cultura del dialogo, una cultura dell'ascolto dell'altro e delle sue ragioni. La cultura digitale ci ha portato tante nuove possibilità di scambio, ma rischia anche di trasformare la comunicazione in slogan". Il Pontefice si è detto, infine, preoccupato per "le manipolazioni di chi propaga interessatamente fake news per orientare l'opinione pubblica". (Civ)