Lazio: Consiglio di Stato su bocciatura annullata, da scuola deficit di motivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla decisione del Tar del Lazio che ha annullato il provvedimento di bocciatura di un minore e che è stata oggetto di numerosi commenti ed articoli di stampa, l'ufficio stampa del Consiglio di Stato e della giustizia amministrativa precisa che i giudici amministrativi hanno rilevato un deficit di motivazione da parte dell'amministrazione scolastica, secondo quanto previsto dalla legge e dalle circolari ministeriali, e che essi hanno al contempo reinvestito il Consiglio di classe della valutazione in ordine all'ammissione dell'alunno alla classe successiva, nel pieno rispetto delle reciproche competenze istituzionali. E' quanto si legge in una nota. (Com)