Migranti: Lupi, coniugare sicurezza e solidarietà

22 luglio 2021

- Per il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, "bisogna coniugare sicurezza e solidarietà, legalità e accoglienza. La lotta ai trafficanti di esseri umani e agli scafisti della morte deve essere senza quartiere e va potenziato il decreto Flussi per consentire ad almeno mezzo milione di persone di entrare regolarmente in Italia e di avere un lavoro ed una vita dignitosa". (Rin)