Spagna: caso Rubiales, Federazione calcio minaccia azioni legali contro Hermoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione calcistica spagnola di calcio (Rfef) ha accusato la giocatrice della nazionale femminile Jenni Hermoso di "bugie" in merito al bacio ricevuto dal presidente Luis Rubiales e ha minacciato di intraprendere un'azione legale nei confronti dell'atleta. La federcalcio e Rubiales hanno dichiarato che "dimostreranno tutte le bugie che sono state diffuse, sia a nome del giocatore, se è il caso, dal giocatore stesso". La Rfef intende quindi prendere "tutte le azioni legali necessarie per difendere l'onore del presidente". Hermoso ha detto ieri sera di non aver acconsentito a farsi baciare sulle labbra dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali contro l'Inghilterra, come aveva affermato Rubiales, che sempre nella giornata di venerdì ha rifiutato di presentare le dimissioni, nonostante le critiche arrivate dalle istituzioni, dal mondo del calcio e dall'opinione pubblica. (Spm)