Ucraina: Schlein, Pd continua a dare pieno supporto in ogni forma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fortemente al fianco del popolo ucraino che si difende da una invasione criminale da parte della Russia di Putin. Non ci possono essere dubbi su questo, non ci può essere equidistanza. Il Partito democratico continua, come ha fatto dal primo giorno, a dare pieno supporto in ogni forma necessaria alla autodifesa del popolo ucraino rispetto all'invasione: al contempo, vogliamo vedere un ruolo più forte, diplomatico e politico, dell'Europa per fare finire la guerra e per trovare una soluzione per una pace giusta, alle condizioni che stabilirà il popolo ucraino". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Congresso del Partito socialista svizzero, a Bienne/Biel. (Rin)