Sanità: Il Gruppo San Donato acquista la maggioranza di American heart of Poland

- Gruppo San Donato si espande a livello europeo acquistando, in collaborazione con GKSD, la maggioranza di American heart of Poland, il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa, nonché uno dei tre principali fornitori di servizi sanitari privati in Polonia con il più grande complesso di riabilitazione medica/spa. Lo annuncia in una nota lo stesso gruppo San Donato spiegando che la sinergia tra le due realtà permetterà di mettere a sistema le reciproche aree di forza in materia di espansione del modello di business, ricerca e sviluppo e istruzione sanitaria e che l’accordo darà origine a un’eccellenza nel trattamento delle malattie cardiovascolari in Europa. L’accordo darà origine a un’eccellenza nel trattamento delle malattie cardiovascolari, contribuendo a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, della ricerca medica e dell’istruzione in Europa. La collaborazione tra le società - viene evidenziato nella nota - sarà profondamente sinergica grazie alla complementarità delle loro aree di competenza, come ad esempio l'espansione del modello di business in Polonia facendo leva sull'esperienza di GSD, il miglioramento della ricerca di medici altamente qualificati, la collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, l'accesso a un’avanzata istruzione e formazione sanitaria, lo scambio di know-how e di best practice, la creazione di un gruppo di acquisto di apparecchiature medico-sanitarie. Inoltre favorirà un ulteriore consolidamento sia in Polonia sia in Europa. (segue) (Com)