Sanità: Il Gruppo San Donato acquista la maggioranza di American heart of Poland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo San Donato è il più grande gruppo sanitario privato italiano e il primo in Europaper cure intensive, formazione medica e ricerca. Con 56 centri medici, ospedali universitari e di ricerca leader a livello mondiale eun avanzato polouniversitario (l’Università Vita Salute San Raffaele, cheha ben 22 programmi di master e dottorati di ricerca),oltre a una ricerca medicache si colloca tra le prime 10 su scala mondiale(per citazioni di ricerca sanitaria), GSD è il pioniere della terapia genica e cellulare a livello globale. Il Gruppo San Donato cura oltre 5,4 milioni di pazienti all'anno, effettuando oltre 14 milioni di procedure e impiegando oltre 27 mila medici. AHoP, grazie al suo management, è diventata il principale fornitore di servizi sanitari privati in Polonia, offrendo cure mediche e riabilitative di alto livello al settore sanitario pubblico, con una crescita organica dei ricavi di oltre 2,5 volte negli ultimi tre anni, raggiungendo a oggi circa 250 milioni di euro. L'azienda sta pianificando di accelerare il consolidamento del mercato per incrementare ulteriormente la crescita del gruppo:la strategia del management prevede un ulteriore raddoppio delle attività con investimenti superiori a un miliardo di PLN (circa 225 milioni di euro) per fornire ai pazienti un'assistenza medica di livello mondiale. Con 77 sedi (20 reparti di cardiologia, 2 di chirurgia vascolare, 4 di riabilitazione, 22 ambulatori, punti di diagnostica e laboratorio) e il supporto di oltre 3.780 collaboratori di qualità, tra cui 1.200 medici, il gruppo rimane concentrato sul sostegno al sistema sanitario pubblico in Polonia. AHoP è specializzata nelle malattie legate all'invecchiamento della popolazione, con trattamenti complessi che vanno dalle operazioni di alto livello a programmi di riabilitazione e cure ambulatoriali e diagnostiche. Operando nelle aree rurali, il gruppo è in grado di offrire assistenza al 78 per cento della popolazione della Polonia. AHoP è partner e fornitore del Ministero della Salute e del Fondo Nazionale per la Salute, con un focus principale sulle malattie cardiovascolari, che includono più del 12 per cento dei casi gravi gestiti dall’azienda in tutta la Polonia. (segue) (Com)