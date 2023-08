Sanità: Il Gruppo San Donato acquista la maggioranza di American heart of Poland (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo di un'assistenza sanitaria di qualità, il progresso della ricerca in campo sanitario e un'istruzione di qualità supportata dall'avanzamento e dall'innovazione della tecnologia - spiega Paolo Rotelli, Presidente dell'Università Vita-Salute San Raffaele e Vicepresidente del Gruppo San Donato - rimangono gli obiettivi principali del Gruppo San Donato. La Polonia è un'economia importante e il Gruppo San Donato non vede l'ora di espandere e migliorare la qualità delle cure nel Paese". "L'ingresso del Gruppo in Polonia, sottolinea Kamel Ghribi, Presidente di GKSD S.r.l, consentirà anche una maggiore collaborazione in altri settori, tra cui l'energia e le infrastrutture, che sono anch'essi un obiettivo chiave per GKSD S.r.l., e si dimostra sempre più efficace la partnership tra Gruppo San Donato e GKSD nell'espansione internazionale del Gruppo”. Il CEO del Gruppo AHoP, Adam Szlachta, ricorda che "negli ultimi anni abbiamo sostituito tutte le principali apparecchiature mediche e investito in due nuovi ospedali generali per portare la nostra base di asset a livello mondiale. Siamo molto orgogliosi che GSD abbia apprezzato la qualità dell’assistenza medica e che ci sosterrà nell’ulteriore crescita organica e tramite M&A. GSD è un ottimo partner per gli investimenti futuri e porta un incredibile know-how per migliorare gli standard medici in Polonia in stretta collaborazione con NFZ. Sono pienamente convinto che la partnership tra GSD e AHoP si tradurrà nel fornire ai cittadini polacchi i migliori servizi sanitari”. (Com)