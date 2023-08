Ue: Schlein, nazionalisti si rafforzano tra loro con stessa retorica odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nazionalisti si rafforzano tra di loro con la stessa retorica di odio, di muri, di intolleranza. Scelgono un nemico al giorno che è lo stesso in Svizzera, in Italia, nel resto d'Europa, e che sono le persone diverse: sono le donne troppo emancipate, la comunità Lgbt+, i migranti ed oggi anche gli ecologisti". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Congresso del Partito socialista svizzero, a Bienne/Biel. "Noi dobbiamo batterci insieme perché quella retorica di odio, portata agli estremi, mette i nazionalisti gli uni contro gli altri, dalle opposte parti dei muri che vogliono costruire. Guardate il fallimento di quel tentativo di Giorgia Meloni di mediare coi i suoi alleati nazionalisti, la Polonia e l'Ungheria", ha concluso la leader del Pd. (Rin)