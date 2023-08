Pd: Schlein, troppi pericolosi rigurgiti nazionalismo e negazionismo storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un momento storico in cui vediamo troppi, pericolosi rigurgiti di nazionalismo e soprattutto di negazionismo della storia, con un pensiero che possiamo ancora definire fascista". Lo ha rilevato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Congresso del Partito socialista svizzero, a Bienne/Biel. "I rapporti tra Italia e Svizzera affondano le loro radici in un’epoca molto lontana, si sono intensificati in maniera forte con i grandi trafori dell’Ottocento. Hanno trovato una struttura politica negli anni bui del ventennio del fascismo", ha proseguito la leader del Pd. (Rin)