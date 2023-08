Lazio: Morassut (Pd), Meloni pretenda allontanamento De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giorgia Meloni "la permanenza di Marcello De Angelis nel ruolo di portavoce del presidente della Regione Lazio è come una macchia sul vestito buono. L’immagine di una destra conservatrice europea ne esce compromessa in modo indelebile. Se vuole essere coerente, Giorgia Meloni ne deve pretendere l’allonamento. Ogni mezza misura la rende non credibile”. Così in una nota in deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. (Com)