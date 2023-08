Migranti: Schlein, destre nazionaliste ne parlano spesso a proposito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'immigrazione "ricordiamo anche alle destre nazionaliste, che sono appassionate di immigrazione e ne parlano spesso a proposito e adottano leggi ingiuste, illegali, come quelle che rendono in Italia più difficile salvare le vite nel Mediterraneo, ma che non si ricordano mai l'emigrazione, non si ricordano mai quante persone non riescono a costruirsi un futuro dignitoso in Italia e quindi si sentono costrette a partire". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Congresso del Partito socialista svizzero, a Bienne/Biel.(Rin)