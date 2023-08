Legge Bilancio: Lupi, concentrare risorse, quota 41 non priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, "governare vuol dire assumersi la responsabilità di fare, di scegliere. Per questo dobbiamo concentrare le risorse e non disperderle. La priorità - continua il parlamentare in merito alla legge di Bilancio - è rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, aiutare le famiglie e i giovani, dare sostegno alle imprese che vogliono aumentare gli stipendi dei loro lavoratori dipendenti a costo zero. Di quota 41, che costa 3,5 miliardi, dovremo occuparcene, ma nel corso della legislatura". (Rin)