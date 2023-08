Governo: Schlein, è come se vivesse in un altro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Giorgia Meloni "ha cancellato il fondo per l’affitto di 330 milioni di euro, è come se vivessero in un altro Paese, non vedono l’emergenza legata ad un diritto fondamentale come quello alla casa. Quando sono arrivati hanno cancellato l’unico strumento di sostegno universale al reddito contro la povertà, comunicandolo a 169 mila famiglie con un sms". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Congresso del Partito socialista svizzero, a Bienne/Biel.(Rin)