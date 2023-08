Violenza donne: Dalla Chiesa (FI), in commissione femminicidio prenderemo decisioni importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 agosto "si riunirà la commissione femminicidio, con l'ufficio di presidenza lavoreremo per capire come agire. Servono decisioni forti e importanti". Lo ha detto, a Tgcom24, la deputata di Forza Italia e membro della commissione parlamentare sul femminicidio, Rita Dalla Chiesa. "È un abominio terribile quello che stiamo vedendo in questi giorni - ha proseguito la parlamentare -. Purtroppo si susseguono notizie di violenze su donne e bambine che fanno rabbrividire. È come se il tessuto sociale si fosse improvvisamente smembrato. Io credo che le famiglie debbano stare più vicine ai propri figli, parlare con loro, cercare di capirli. Oggi troppo spesso i ragazzi vengono lasciati soli, con i computer, i cellulari, i social. Prima era diverso, la famiglia era più presente, c'era la figura dei nonni, c'erano i parroci degli oratori con la funzione della chiesa importantissima. Oggi si potrebbe pensare ad introdurre la figura di uno 'psicologo di quartiere', sarebbe una cosa importante, perché anche le famiglie che vivono in realtà difficili non devono essere abbandonate". (Rin)