Italia-Usa: presidente Enac Di Palma accoglie a Fiumicini ambasciatore designato Markell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Enac, presso il Cerimoniale di Stato dell’Aeroporto di Fiumicino, ha accolto nel nostro Paese, dando il benvenuto, l’ambasciatore Jack Markell designato dagli Stati Uniti per ricoprire l’incarico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Come riferisce un comunicato stampa, il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha avuto il privilegio di intrattenersi, per qualche minuto, in una cortese conversazione privata con l’ambasciatore designato e la consorte signora Carla. "Siamo molto lieti del suo arrivo a Roma, in particolare per i legami forti e di lunga data che uniscono gli Stati Uniti e l'Italia. Anche in ambito dell’aviazione civile le nostre relazioni e le numerose collaborazioni tra le nostre autorità dell'aviazione civile, Enac e la Federal Aviation Administration (Faa), sono molto forti e di importanza fondamentale per il progresso di questo settore”, le parole del presidente Di Palma rivolte a Markell. Inoltre il presidente dell’Enac, ringraziando Aeroporti di Roma che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, ha sottolineato come il Cerimoniale di Stato dell'Enac rappresenti la porta d’ingresso in Italia e il biglietto da visita per le personalità in arrivo datutto il mondo, in modo che il primo impatto con l’Italia sia sempre contraddistinto dall’accoglienza e dalla cortesia, tratti distintivi del nostro Paese. (Com)