Reddito cittadinanza: Di Cola (Cgil Roma), nel Lazio a rischio povertà 70 mila famiglie

- Se dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio "non arriverà un intervento forte sulle politiche sociali, rischiamo davvero che oltre 50 mila famiglie romane e 70 mila in tutto il Lazio ripiomberanno nell’assoluta povertà". Lo scrive su Facebook il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. "Da settembre - spiega Di Cola - via il reddito di cittadinanza a oltre 2.200 famiglie romane, che si aggiungono alle 12 mila di agosto. Nei prossimi mesi ne seguiranno altre 38 mila. Chi avrà i requisiti potrà fare domanda per il supporto per la formazione e il lavoro, di cui al momento di concreto non esiste nulla, ma per tante famiglie povere non ci sarà più alcun sostegno da parte del Governo, a partire da quelle che pur lavorando si sono trovate nella condizione di dover ricorrere al reddito di cittadinanza. In tante - aggiunge - sono state escluse persino da dedicata a te, la carta una tantum di 382,5 euro per gli acquisti alimentari, che prevede un Isee fino a 6 mila euro, ben al di sotto della soglia prevista sia dal reddito di cittadinanza, che dalle nuove misure introdotte dal governo. Se dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio non arriverà un intervento forte sulle politiche sociali, rischiamo davvero che oltre 50 mila famiglie romane e 70 mila in tutto il Lazio ripiomberanno nell’assoluta povertà. Per questo contro queste scelte sbagliate, come su tanti altri temi, che disegnano un paese più diseguale, povero e più distante dai principi della Costituzione, la Cgil, insieme ad altre 100 associazioni, sarà in piazza a Roma per una grande manifestazione nazionale il prossimo 7 ottobre", conclude Di Cola. (Rer)