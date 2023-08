Legge Bilancio: Salvini, obiettivo Lega è aumentare stipendi e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'obiettivo della Lega per la prossima Legge di bilancio "è continuare a mettere soldi per aumentare stipendi e pensioni, prendendo un po' di soldi che le banche stanno incassando, perché a fine anno gli istituti di credito dovrebbero guadagnare più di 40 miliardi di euro. Se una piccola parte di questi 40 miliardi di euro, senza che nessuno se ne offenda, andranno per aumentare stipendi e pensioni, sarò felice". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di un punto stampa a Pinzolo (Trento), al termine dell’incontro con i sindaci delle valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole. "Per quanto riguarda anche gli abusi e le truffe sul reddito di cittadinanza - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - è giusto che chi non può lavorare continui ad essere aiutato, ma tutte le persone che hanno campato alle spalle del prossimo, rifiutando di andare a lavorare, pur potendo farlo, è giusto che smettano di avere quei solidi ed è giusto che quei soldi siano dati ai lavoratori". (Rin)