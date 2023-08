Malta: autorità danno via libera a progetto per secondo interconnettore elettrico con la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Malta hanno dato il via libera per i progetti relativi a un secondo interconnettore elettrico con la Sicilia. L'Autorità per le risorse ambientali maltese ha approvato il piano presentato dal governo nel luglio 2021, che prevede un costo pari a 170 milioni di euro e che dovrebbe essere completato nel 2025, come aveva annunciato la ministra dell’Ambiente Miriam Dalli.Il cavo da 225 megawatt correrà parallelo all'infrastruttura di interconnessione esistente, che è già attrezzata per ospitare un secondo cavo. Sarà sviluppato da Interconnect Malta, una società di proprietà del governo sotto la responsabilità del ministero dell’Energia. Nel progetto sono previsti lo scavo, la posa, la giunzione dei cavi e l'installazione tra la stazione terminale Maghtab a Naxxar e un impianto a Ragusa, in Sicilia, per un'estensione di circa 121 chilometri. (Res)