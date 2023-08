Migranti: Salvini, necessario nuovo decreto Sicurezza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ritengo che sia necessario un nuovo decreto Sicurezza già a settembre perché l'Italia non può essere il punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo e l'Europa, dopo tante chiacchiere, deve muoversi, deve svegliarsi, perché i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. La difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea e purtroppo ad oggi non lo è stata, siamo stati lasciati soli". Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di un punto stampa a Pinzolo (Trento), al termine dell’incontro con i sindaci delle valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole. (Rin)