Roma: Fd'I, su acquisto Spin Time e Maam indebito impegno di soldi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sull'acquisto di Spin Time e Maam "la battaglia prosegue anche e soprattutto in Aula Giulio Cesare dove in quanto presidente della Commissione Trasparenza chiamerò gli assessori competenti per valutare tutti gli aspetti di questa operazione che si preannuncia essere un indebito impegno di fondi pubblici a beneficio di privati". Lo dichiarano in una nota Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza, e Flaminia Pace, dirigente di Gioventù Nazionale Roma. "Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia - spiega Pace - si sono schierati da tempo contro il finanziamento di progetti di recupero per gli edifici privati che ospitano illegalmente centri sociali, nello specifico Spin Time e Maam. Lo abbiamo chiesto a giugno direttamente al sindaco Gualtieri, durante la festa di Gioventù nazionale Fenix, perché destinare i soldi dei cittadini romani alla ristrutturazione di centri sociali, che sono rappresentativi solo di una parte politica e perseguenti spesso ideali illegali, e non indirizzarli invece per una vera riqualificazione degli edifici pubblici e privati da dare a chi veramente ne ha bisogno, a chi è in attesa di accedere alle case popolari, per esempio, o come centri giovanili aggregativi, che siano liberi e plurali. La risposta del sindaco ci fece intendere che la situazione era veramente imbarazzante, anche per la Giunta stessa, colpevoli di una politica che strizza l'occhio a situazioni illegali e di parte - conclude Pace. (segue) (Com)