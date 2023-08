Roma: Fd'I, su acquisto Spin Time e Maam indebito impegno di soldi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia prosegue anche e soprattutto in Aula Giulio Cesare - prosegue il consigliere capitolino Federico Rocca - dove in quanto presidente della Commissione Trasparenza chiamerò gli assessori competenti per valutare tutti gli aspetti di questa operazione che si preannuncia essere un indebito impegno di fondi pubblici a beneficio di privati. Se questa è la strada che il centrosinistra vuole percorrere non potrò non chiamare in causa la Corte dei Conti poiché non si comprenderebbe perché si dovrebbero spendere soldi pubblici per acquistare degli immobili occupati, peraltro, di proprietà privata ed estrapolati da un elenco nel quale ci sono altri immobili privati occupati. Allora perché questi si e altri no? Crediamo fermamente che Roma in questo momento abbia altre esigenze piuttosto che fare regali a chi crea e sostiene l'illegalità", conclude Rocca. (Com)