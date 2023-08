Siria: fazione jihadista attacca soldati governo a sud di Idlib, 20 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fazione jihadista siriana Ansar al Tawhid, affiliata alla coalizione Al Fath al Mubin (che riunisce i gruppi e le milizie islamiche integraliste), ha sferrato un attacco contro le posizioni dei militari governativi e dei miliziani a loro fedeli nella campagna meridionale di Idlib. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una rete di informatori, più di 20 persone sono rimaste ferite nell’attacco, alcune delle quali in modo grave, per cui è probabile che il bilancio si aggravi. Nella zona detta “Putin-Erdogan” (area demilitarizzata concordata dai presidenti di Russia e Turchia), il Sohr ha contato 317 soldati e civili uccisi o feriti da attacchi di terra nell'area “Putin-Erdogan” dall'inizio del 2023. (segue) (Lib)