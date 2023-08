Siria: fazione jihadista attacca soldati governo a sud di Idlib, 20 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Sohr, la roccaforte dell’opposizione di Idlib ha assistito a un’escalation della violenza nelle ultime settimane, con un aumento degli attacchi aerei russi in risposta agli attacchi con i droni da parte di gruppo armato islamista Hayat Tahrir al Sham, ex affiliato di Al Qaeda in Siria. Sette combattenti di Hts sono stati uccisi ieri, 25 agosto, nei bombardamenti delle forze governative nella provincia di Aleppo, nel nord della Siria. Mercoledì 23 agosto, il ministero della Difesa siriano ha affermato che l’esercito e l’aeronautica russa hanno “effettuato diversi attacchi aerei e di artiglieria contro quartier generali dei terroristi nelle campagne di Aleppo, Latakia e Hama” dopo “ripetuti attacchi” nelle province controllate dal governo. Sempre mercoledì, un ufficiale dell'esercito siriano è stato ucciso e un civile ferito nei bombardamenti dell'Hts e delle fazioni alleate nella provincia di Latakia. Martedì, 22 agosto, tre combattenti del gruppo ribelle e due civili sono stati uccisi in diversi attacchi russi in diverse parti della provincia di Idlib. Il giorno prima, attacchi aerei russi avevano preso di mira una base di Hts, tuttora considerato alla stregua di un’organizzazione terroristica dalla comunità internazionale, nonostante governi un territorio con oltre 2 milioni di persone, di cui metà sono sfollati interni. (Lib)