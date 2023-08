Russia: viceministro Esteri Ryabkov, continueremo cooperazione militare con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione militare tra Russia e Iran "non cederà alle pressioni geopolitiche". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, in seguito alla notizia secondo cui Washington avrebbe chiesto a Teheran di smettere di vendere droni a Mosca. "Non ci sono cambiamenti e la cooperazione con l'Iran continuerà", ha affermato Ryabkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Siamo Paesi indipendenti e non soccombiamo ai dettami degli Stati Uniti e dei suoi satelliti", ha aggiunto. (Rum)