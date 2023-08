Roma: Fabrizi (Ugl), gestione polizia locale fallimentare, voltare pagina in vista del Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gestione fallimentare della Polizia locale, oltre a quella delle aziende Ama ed Atac e non certo per incapacità o inettitudine degli operatori, come vogliono far credere alcuni Tik-Tok virali degli ultimi giorni, che possono fare poco senza una guida capace e lungimirante alla loro testa". Lo dichiara in una nota il segretario provinciale di Roma della Ugl Autonomie, Sergio Fabrizi. "Degrado, traffico ed insicurezza - aggiunge - non si combattono con scope, palette e più controllori dei biglietti, ma servono investimenti e capacità dirigenziali. Il caso del flop gestionale della Polizia locale è emblematico. Negli ultimi quasi 3 anni - sottolinea Fabrizi - c'è stato un ingessamento della funzionalità del Corpo i cui risultati oggi sono devastanti. Vigili disarmati perché inspiegabilmente non è stata rinnovata la convenzione con la Polizia di stato per le visite attitudinali; cambio del parco auto con improponibili Panda prive di radio per le comunicazioni; acquisto di 60 nuove moto immobilizzate perché non si è provveduto ad acquistare il vestiario per altrettanti motociclisti; smembramento e dirottamento operativo di nuclei specializzati; acquisto di droni mai utilizzati per mancanza di autorizzazioni all'uso; nessun protocollo operativo per il contrasto all'abusivismo commerciale per cui si continua a confidare su rischiosi corpo a corpo per il sequestro delle merci davanti a sbigottiti turisti stranieri; nessuna nuova linea operativa al contrasto delle angoscianti stragi stradali; aumento delle aggressioni a danno degli agenti in strada e nessuna modifica delle condizioni di lavoro; zero assoluto su formazione ed addestramento dei nuovi assunti gettati in strada solo dopo qualche ora di lezione teorica; inspiegabili rinvii per il turn-over dei quadri di coordinamento. Tutto questo fa parte dei compiti di un Comandante che non si vede e non si sente se non nelle parate del 2 giugno. Come sindacato non possiamo accettare che i colleghi e le colleghe passino per capri espiatori di incapacità gestionali di cui è ora bisogna chiedere conto e voltare pagina in vista del Giubileo", conclude Fabrizi. (Com)