Ucraina: comandanti militari Kiev convinti di aver sfondato linee difensive russe nel sud del Paese

- Le forze ucraine hanno ormai sfondato la linea più solida delle difese russe nelle aree occupate nel sud del Paese, e saranno ora in grado di avanzare più rapidamente. Lo ha affermato un comandante ucraino in un'intervista ai media internazionali, ripresa dalla stampa locale. Secondo il comandante, che usa il nome di battaglia "Kombat", dopo la località di Robotyno, le forze ucraine punterebbero "a Berdyansk e poi altre città ancora". "Il nostro obiettivo è il mare di Azov", ha aggiunto. In giornata la portavoce delle Forze di difesa ucraina del sud, Nataliya Gumenyuk, ha affermato che le forze russe sono in difficoltà anche nella regione di Kherson. (Kiu)