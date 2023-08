Italia-Usa: arrivato a Roma l'ambasciatore designato Jack Markell

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- È atterrato questa mattina all'aeroporto internazionale di Fiumicino, a Roma, l'ambasciatore designato degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Jack Markell. "Vogliamo stringere i legami più forti possibili tra i nostri Paesi e celebrare i rapporti secolari che uniscono i nostri popoli", ha detto Markell in una breve dichiarazione alla stampa. L'ambasciatore, accompagnato dalla moglie Carla, ha ricordato gli "80 milioni di statunitensi che portano avanti l'eredità italiana", così come i legami con San Marino, di cui l'ex presidente Abraham Lincoln è stato "cittadino onorario". I "legami economici, culturali e di sicurezza tra i nostri paesi vanno a beneficio tanto del popolo italiano, quanto di quelli statunitense e sammarinese". "Non vedo l'ora di presentare le credenziali al presidente Sergio Mattarella e di conoscere i popoli di Italia e San Marino". Markell, già governatore del Delaware, è stato designato il 12 maggio dal presidente Joe Biden e ratificato dal Senato il 27 luglio. (Res)