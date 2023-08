Asti: Gdf, i risultati dell'intensificazione estiva del controllo del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del Comando provinciale di Asti, in occasione della stagione estiva, hanno intensificato il controllo economico del territorio impiegando sulla rete stradale provinciale 300 pattuglie, che hanno eseguito (periodo luglio-agosto) complessivamente oltre 120 interventi di polizia economico-finanziaria a tutela degli operatori economici corretti e dei consumatori per contrastare i fenomeni di più grave evasione fiscale, "lavoro sommerso", contraffazione e falso made in Italy, nonché vendita di prodotti non sicuri per la salute. E' quanto si legge in una nota. In particolare, si segnalano due interventi delle fiamme gialle astigiane che hanno permesso di togliere dal mercato e dalla vendita al minuto oltre cento calzature prodotte in Cina, ma con una falsa indicazione di provenienza italiana, 200 capi d’abbigliamento sportivo (pantaloncini e canottiere) recanti marchio contraffattoriconducibile alla squadra di pallacanestro americana "Los Angeles Lakers", nonché oltre 300 prodotti non conformi alla normativa a tutela della salute dei consumatori. In tutta la Provincia- continua la nota - i Finanzieri del gruppo di Asti, della Tenenza di Canelli e della Tenenza di Nizza Monferrato, negli ultimi due mesi, nel corso di 15 controlli finalizzati al contrasto del "lavoro sommerso" e alla verifica del regolare assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, hanno identificato 47 lavoratori intenti a prestare la loro opera presso attività di ristorazione, bar, strutture ricettive ed edilizia; per 17 di questi sono scattate le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, in quanto otto sono risultati lavoratori impiegati "in nero" e nove irregolari. Tre imprese sono state segnalate al competente Ispettorato del lavoro con proposta di sospensione dell’attività per utilizzo di manodopera in nero superiore al 10 per cento della forza lavoro. (segue) (Com)