Asti: Gdf, i risultati dell'intensificazione estiva del controllo del territorio (2)

- Nell’ambito dell’intensificazione estiva si inserisce anche l’attività di controllo, in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, per verificare il rispetto della disciplina dei prezzi dei carburanti al consumo, svolta dalle pattuglie del Gruppo e della Tenenza di Canelli e Nizza Monferrato, che sinora si è concretizzata nell’esecuzione di 14 interventi ad altrettanti distributori di carburante presenti sulla rete stradale del territorio provinciale. Due - prosegue la nota - i gestori verbalizzati per irregolarità relative ad omesse comunicazioni dei prezzi al ministero delle Imprese e del made in Italy e all’applicazione al cliente di un prezzo superiore a quello comunicato; tali violazioni prevedono sanzioni pecuniarie da 200 a 2.000 euro. Nel periodo luglio-agosto sono stati scoperti dalle Fiamme gialle astigiane anche sei evasori totali, ovvero operatori economici completamente sconosciuti al fisco, operanti nel settore edile e in quello del recupero e riciclo di metalli ferrosi, rilevando l’occultamento di redditi per 400 mila euro. Le attività di controllo economico del territorio da parte delle pattuglie della Guardia di Finanza di Asti, Canelli e Nizza Monferrato - anche per concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica insieme alle altre Forze di Polizia - proseguiranno con la stessa modalità ed intensità per il resto del periodo estivo, anche con riferimento, tra l’altro, agli eventi di maggiore aggregazione turistica e alla campagna vendemmiale. (Com)