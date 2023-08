Roma: danneggia parabrezza auto nei pressi di via Veneto, denunciato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava danneggiando i parabrezza di alcune auto parcheggiate nei pressi di via Veneto, a Roma. Per questo, un uomo di 35 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato. È successo ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando l'uomo, senza apparente motivo, stava colpendo con un sampietrino le auto in sosta tra via Lombardia e via Aurora. Il 35enne ha poi tentato di nascondersi all'interno di uno stabile della via, ma è stato rintracciato e bloccato dai militari della compagnia Roma centro, intervenuti sul posto a seguito di diverse segnalazioni. L'uomo, del Senegal, senza fissa dimora e senza precedenti, è stato quindi denunciato. Sarebbero almeno 5 le auto danneggiate, al momento due proprietari hanno denunciato il danneggiamento. (Rer)