Cultura: Arabia Saudita annuncia scoperta “significativa” nel sito archeologico di Al Abla

- La Commissione per patrimonio culturale dell’Arabia Saudita ha annunciato scoperte “significative” nel sito archeologico di Al Abla, nella provincia sud-occidentale di Asir. Si tratta di unità residenziali e industriali con pareti e pavimenti rivestiti di gesso, insieme ai resti di serbatoi utilizzati per immagazzinare l'acqua piovana e convogliarla negli ambienti annessi tramite canali in gesso o in ceramica, riferisce l'agenzia di stampa saudita “Spa”. Gli archeologi hanno trovato anche bacini d’acqua di forma ovale rivestiti con materiale isolante e stufe in ceramica. Nel territorio minerario della regione dell'Asir sono stati scoperti martelli usati nel processo per realizzare utensili in pietra, molatrici e coppie di pietre da macina, frammenti di ceramica, ceramica smaltata e pezzi di orli e manici di vasi fatti di ceramica e pietra steatite. Sono state scoperte anche piccole fiale di vetro, parti di vasi di bronzo, anelli, perle di avorio e pietre preziose. (Res)