Fd'I: Orlando (Pd), per la destra povertà è male ineluttabile (2)

- Orlando continua: "Da ultimo vanno rivendicando la crescita degli occupati come conseguenza della cancellazione del reddito di cittadinanza. Post hoc ergo propter hoc. L’occupazione dopo la fase acuta della pandemia cresce costantemente. Ben prima di questa decisione. Però proprio questo dato che rivendicano, adducendo ragioni erronee, mette in evidenza una cosa sulla quale tutti dovrebbero riflettere. Anche a sinistra. Anzi direi soprattutto a sinistra. Crescono gli occupati, ma cresce anche la povertà. Quella relativa e quella assoluta. Non basta che il motore giri. Il motore gira anche macinando vite. Vite di scarto, direbbe Bergoglio". (Rin)