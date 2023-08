Roma: evade dai domiciliari e aggredisce agenti, arrestato 34enne ad Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tagliato il braccialetto elettronico ed è uscito di casa, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, per poi aggredire due agenti. Per questo, un uomo di 34 anni è stato arrestato per evasione e per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. È successo ad Anzio, in corso Italia, intorno alle ore 17 di ieri, quando l'uomo, italiano, dopo aver tagliato il braccialetto elettronico è uscito di casa. Nel togliersi il braccialetto, l'uomo si è anche ferito. Alla vista dei due agenti del commissariato Anzio, il 34enne ha tentato di scappare. Una volta raggiunto dai poliziotti è seguita una colluttazione, al termine della quale l'uomo è stato bloccato e arrestato. Gli agenti, per le contusioni riportate durante la colluttazione, sono stati refertati con una prognosi di 5 giorni. (Rer)