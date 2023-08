Difesa: la Francia nega coinvolgimento nelle operazioni militari in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Francia a Tripoli “smentisce le false informazioni diffuse da alcuni organi di stampa e sui social network sul coinvolgimento francese nelle operazioni militari in Libia”. Lo riferisce la stessa rappresentanza diplomatica in un messaggio sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha lanciato ieri degli attacchi aerei contro “gruppi armati stranieri al confine tra Libia e Ciad”. In precedenza, le forze della Cirenaica avevano annunciato l’inizio di “un’ampia operazione militare, di terra e aerea, al confine libico-ciadiano”. (segue) (Lit)